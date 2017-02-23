بدء التصفيات الختامية لمسابقة القرآن الكريم والسنة الشريفة بالحدود الشمالية

صراحة – محمد المحسن : بدأت التصفيات الختامية لمسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما “تدبر ” مؤخرا في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية على مستوى الإدارة لجميع بمشاركة أكثر من 350 طالباً في القرآن الكريم في مختلف الفروع و30 طالباً في الحديث النبوي و35 طالباً في السيرة النبوية و32 معلماً في القرآن الكريم و5 معلمين في الحديث ، بالإضافة لمسابقة مدارس تحفيظ القرآن الكريم على جائزة الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن .

وأوضح مدير إدارة التوعية الإسلامية زيد بن مطلق العنزي أن المسابقة تهدف إلى تنمية حب كتاب الله وتلاوته في النفوس الناشئة مع تعويدهم على تلاوة القرآن الكريم وتجويده وحفظه والتمسك والتعلق بالأخلاق التي يدعو إليها القرآن الكريم، بالإضافة إلى تدريبهم على الاهتمام به لما فيه من أثر إيجابي على السلوك والفكر واستقامة اللسان .