وزير الخارجية يلتقي وزير الشؤون الخارجية وتشجيع الاستثمار في جمهورية الصومال

صراحة – خالد الحسين : التقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير اليوم في الرياض معالي وزير الشؤون الخارجية وتشجيع الاستثمار في جمهورية الصومال عبدالسلام هدلية عمر، وذلك في مقر إقامة فخامة الرئيس الصومالي الذي يزور المملكة.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها ومجمل الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي ، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، و سفير خادم الحرمين الشريفين في كينيا غير المقيم في الصومال محمد عبدالغني خياط.