انطلاق سباق درع الاتحاد للقدرة والتحمل في محافظة البدائع بعد غد

صراحة – نواف العايد : ينطلق بعد غد السبت سباق درع الاتحاد السعودي للقدرة والتحمل لمسافة 100كم على ميادين قرية ألعاب الفروسية الدولية في محافظة البدائع بمنطقة القصيم الذي يأتي ضمن البرنامج الزمني لسباقات موسم القدرة للاتحاد السعودي للفروسية .

وكانت اللجنة الفنية في الاتحاد قد استقبلت طلبات المشاركة من الفرسان الذين بلغ عددهم 139 فارساً يتنافسون على لقب السباق الذي قسمت مسافته على أربع مراحل 30 كم للمرحلة الأولى والثانية و 20 كم للمرحلة الثالثة والرابعة، حيث حددت اللجنة عصر غداً الجمعة موعدا للكشف الطبي على الجياد المشاركة في السباق .

ويتوقع خبراء الفروسية أن يشهد السباق تنافس قوي وظهور أبطال جدد عطفا على العدد الكبير من المشاركين وكون السباق يأتي في نهاية الموسم الذي تبقى منه سباق أخير يحمل اسم كأس الشباب والناشئين .

يذكر أن الفارس عبدالعزيز البكري والفرس “اليكسا” من حققا لقب السباق في الموسم الماضي الماضي ويعدا اقوى المرشحين للحفاظ عليه.