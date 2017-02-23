والي الخرطوم وسفير خادم الحرمين الشريفين يفتتحان المدرسة السعودية الثانوية

صراحة – خالد الحسين : افتتح والي ولاية الخرطوم الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر ومدير مكتب هيئة الهلال الأحمر السعودي بالسودان محمد عبدالله الشمراني اليوم (المدرسة السعودية الثانوية بنين) بضاحية طيبة الأحامدة شمال الخرطوم.

ونوه والي الخرطوم في كلمة له بهذه المناسبة بالدعم المقدم من المملكة العربية السعودية للسودان في مختلف المجالات، وقال أن المملكة ممثلة بهيئة الهلال الأحمر حاضرة في جميع ولايات السودان في مجال إنشاء المراكز الصحية وحفر الآبار والانعاش المبكر وتشييد المدارس.

ورفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على اهتمامه – ايده الله – بهيئة الهلال الأحمر وتمكينهم من تقديم هذه الخدمات المميزة للأشقاء في السودان.

وأكد أن المملكة لم تتأخر يوماً عن تقديم المساعدة للأشقاء في السودان عندما يتعرضون للكوارث والأزمات، حيث قدمت بسخاء للمتضررين نتيجة النزاعات التي وقعت في ولايات دارفور غرب السودان، وكذلك للمتضررين من السيول والفيضانات في السنوات الماضية.

وأشار إلى أن المملكة تسعى لتلمس احتياجات المتضررين بتوفير احتياجاتهم من غذاء وإيواء وعلاج، مشيداً بهيئة الهلال الأحمر السعودي ودوره الإغاثي والإنساني وتاريخه الإنساني الطويل في السودان، فقد أسهمت في استقرار بعض سكان القرى من خلال حفر الآبار وإنشاء المراكز الصحية ومساعدة الأسر الفقيرة وغيرها من المشروعات الإنسانية.

وكشف أن المدرسة السعودية الثانوية التي تم افتتاحها اليوم بلغت تكلفتها الإجمالية مليوناً وستمائة جنية سوداني ما يقارب مليون ريال سعودي، فيما بلغت تكلفة المشاريع المنفذة من قبل الهلال الأحمر خلال عامي 2015 و2016 سبعة عشر مليون ريال ، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد افتتاح عدد من المراكز الصحية في ولايات سودانية عدة.

حضر الافتتاح وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم فرح مصطفى وقيادات البرلمان والمجالس التشريعية ومحافظ محافظة بحرى.