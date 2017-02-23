جراحة ناجحة تنهي معاناة 5 سنوات لعشرينية في مستشفى الأمير متعب بسكاكا

صراحة – نواف العايد : نجح فريق طبي بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في سكاكا برئاسة الدكتور رفيق أبورمضان استشاري ورئيس قسم جراحة العظام في إجراء إعادة تهيئة العظام للالتئام لفتاة، ووضع طعم عظمي بشري واصطناعي، وإجراء إطالة لعظمة الفخذ بطريقة جراحية فريدة، وتم تركيب شريحة مغلقة لتثبيت عظمة الفخذ، وبفضل الله تعالى تكللت العملية بالنجاح، وتم إعادة الطول المثالي للطرف السفلى ولله الحمد، وذلك بعد معاناة استمرت لمدة خمسة أعوام، تخللها العديد من العمليات الجراحية في دول متقدمة خارج المملكة.

وكانت الفتاة قد تعرضت لحادث أليم أدى إلى حدوث كسور شديدة ومتعددة، وتم إجراء العديد من العمليات الجراحية كلل بعضها بالنجاح؛ ولكن تبقى كسر عظمة الفخذ الأيسر لم يلتئم، وذلك للتفتت الشديد والفقد العظمي؛ مما أدى إلى قصور كبير في الطرف السفلي الأيسر, وقد خضعت الفتاة للعديد من العمليات الجراحية خارج المملكة؛ ولكن لم تتكلل بالنجاح، وحيث ما زالت المشكلة قائمة بعدم التئام الكسر وقصر الطرف السفلي. وأخيرًا توجهت المريضة إلى قسم العظام بالمستشفى، وتم إجراء الفحوصات اللازمة، واتخاذ القرار الجراحي المناسب الذي أنهى معاناتها