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23 فبراير, 2017   2783

القوات التركية والجيش السوري الحر يسيطران على مدينة الباب شرقي حلب

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صراحة – فيصل القحطاني : سيطرت القوات التركية والجيش السوري الحر اليوم على مدينة “الباب”، شرقي حلب السورية، بعد معارك مع تنظيم “داعش” الارهابي.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية أن “فصائل الجيش الحر المنضوية تحت عملية (درع الفرات) والمدعومة من القوات المسلحة التركية، شنت الليلة الماضية هجوماً على مواقع “داعش” في مدينة “الباب” لاستكمال السيطرة عليها، حيث تمكنت من السيطرة على المربع الأمني ومواقع أخرى وسط المدينة”، مشيرة إلى أن الفصائل تقوم حالياً بتمشيط الألغام التي خلفها التنظيم الذي ترك كماً هائلاً من الألغام في كل أرجاء المدينة.

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