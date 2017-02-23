الهلال يواصل صدارته لدوري كأس الأمير فيصل بفوزه على الخليج

صراحة – خالد الحسين : واصل فريق الهلال صدارته لدوري كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة القدم بفوزه على الخليج بثلاثة أهداف دون رد اليوم ضمن الجولة الـ 16 من المسابقة .

وارتفع رصيد الهلال إلى 35 نقطة بالمركز الأول ، وبفارق 3 نقاط عن القادسية الثاني الذي فاز هو أيضا على التعاون بهدفين دون رد ، فيما تجمد رصيد الخليج عند 12 نقطة بالمركز الحادي عشر ، ورصيد التعاون 9 نقاط بالمركز الأخير .

وتغلب فريق الاتحاد على النصر بهدف دون رد ، ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 24 نقطة بالمركز السادس ، وتجمد رصيد النصر عند 29 نقطة الذي تراجع للمركز الثالث .

وتعادل فريقا الشباب والفتح بهدف لكل منهما ، ليرتفع رصيد الشباب إلى 28 نقطة بالمركز الرابع ، ورصيد الفتح 20 نقطة بالمركز السابع .

وتستكمل باقي المواجهات غداً حيث يلتقي الأهلي الخامس برصيد 27 نقطة مع أحد الثامن برصيد 19 نقطة على ملعب نادي الأهلي بجدة ، والفيصلي العاشر برصيد 17 نقطة مع هجر الثالث عشر برصيد 10 نقاط على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة ، والوحدة الثاني عشر برصيد11 نقطة مع الجيل التاسع بـ 19 نقطة على ملعب نادي الوحدة بالشرائع .