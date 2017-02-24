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24 فبراير, 2017   2668

كأس الملك: وج والاتفاق أمام هجر والفتح

2017-02-24_122003

صراحة – محمد المحسن : ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ16 تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
وج – هجر
الملعب: استاد مدينة الملك فهد الرياضية ( الطائف )
اليوم: الجمعة 24 فبراير 2017 م
الوقت: 4,15 عصراً
حكم الساحة: سامي الجريس
المساعد الأول: أحمد العتيق
المساعد الثاني: محمد المطرودي
الحكم الرابع: عبدالرحمن الكعبي
بطاقة المباراة
الاتفاق – الفتح
الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )
اليوم: الجمعة 24 فبراير 2017 م
الوقت: 7,55 مساءً
حكم الساحة: راشد الزهراني
المساعد الأول: بدر الشمراني
المساعد الثاني: فهد العمري
الحكم الرابع: حسن حبيب

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