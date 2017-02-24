كأس الملك: وج والاتفاق أمام هجر والفتح

صراحة – محمد المحسن : ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ16 تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

وج – هجر

الملعب: استاد مدينة الملك فهد الرياضية ( الطائف )

اليوم: الجمعة 24 فبراير 2017 م

الوقت: 4,15 عصراً

حكم الساحة: سامي الجريس

المساعد الأول: أحمد العتيق

المساعد الثاني: محمد المطرودي

الحكم الرابع: عبدالرحمن الكعبي

بطاقة المباراة

الاتفاق – الفتح

الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد ( الدمام )

اليوم: الجمعة 24 فبراير 2017 م

الوقت: 7,55 مساءً

حكم الساحة: راشد الزهراني

المساعد الأول: بدر الشمراني

المساعد الثاني: فهد العمري

الحكم الرابع: حسن حبيب