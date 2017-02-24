دوري الناشئين: ست مباريات ضمن الجولة الرابعة عشر

صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين في جولته الرابعة عشر تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
القادسية – الاتفاق
الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )
اليوم: الجمعة 24 فبراير 2017 م
الوقت: 3,30 عصراً
بطاقة المباراة
الهلال – هجر
الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )
اليوم: الجمعة 24 فبراير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً
بطاقة المباراة
النصر – عرعر
الملعب: الملعب الرديف بنادي النصر ( الرياض )
اليوم: الجمعة 24 فبراير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً
بطاقة المباراة
الشباب – التعاون
الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )
اليوم: الجمعة 24 فبراير 2017 م
الوقت: 3,45 عصراً
بطاقة المباراة
الرائد – الفتح
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الجمعة 24 فبراير 2017 م
الوقت: 3,55 عصراً
بطاقة المباراة
الاتحاد – الأهلي
الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )
اليوم: الجمعة 24 فبراير 2017 م
الوقت: 4,15 عصراً