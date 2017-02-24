دوري الناشئين: ست مباريات ضمن الجولة الرابعة عشر

صراحة – نواف العايد : ضمن مباريات الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين في جولته الرابعة عشر تقام اليوم ست مباريات ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

القادسية – الاتفاق

الملعب: ملعب نادي القادسية ( الخبر )

اليوم: الجمعة 24 فبراير 2017 م

الوقت: 3,30 عصراً

بطاقة المباراة

الهلال – هجر

الملعب: الملعب الرديف بنادي الهلال ( الرياض )

اليوم: الجمعة 24 فبراير 2017 م

الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة

النصر – عرعر

الملعب: الملعب الرديف بنادي النصر ( الرياض )

اليوم: الجمعة 24 فبراير 2017 م

الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة

الشباب – التعاون

الملعب: ملعب نادي الشباب ( الرياض )

اليوم: الجمعة 24 فبراير 2017 م

الوقت: 3,45 عصراً

بطاقة المباراة

الرائد – الفتح

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )

اليوم: الجمعة 24 فبراير 2017 م

الوقت: 3,55 عصراً

بطاقة المباراة

الاتحاد – الأهلي

الملعب: ملعب نادي الاتحاد ( جدة )

اليوم: الجمعة 24 فبراير 2017 م

الوقت: 4,15 عصراً