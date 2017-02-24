“شرطة الرياض” تضبط أربعة وافدين إثر مشاجرة جماعية في شارع السويدي

صراحة – فيصل القحطاني : أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أن غرفة عمليات دوريات الأمن تلقت بلاغا مساء يوم 26-5-1438 عن وقوع مشاجره جماعيه في شارع السويدي العام بين مجموعه من الوافدين مستخدمين العٌصي و بعض أدوات الحفر ( كريك ) جرى على الفور توجيه الفرق العامله في الميدان الى موقع البلاغ و فض الشجار و ضبط أطرافه ( اربع وافدين باكستانيي الجنسيه في العقد الرابع من العمر )

و اسعاف المصابين منهم ( ثلاث بهم إصابات قطعيه متفرقة ) و بسماع أقوالهم أفادوا عن وقوع الشجار فيما بينهم لاختلافهم على موقع إنشائي تم ايقافهم جميعا بمركز الشرطة المختص والتعميم عن الهاربين منهم و إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص – و بالله التوفيق –