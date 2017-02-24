أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم أول سليمان القزلان

صراحة – نواف العايد : أدّى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، بعد صلاة الجمعة، صلاة الميت على شهيد الواجب الملازم أول سليمان بن محمد القزلان (رحمه الله) ، الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي ، وذلك في جامع الشائع في محافظة الرس.

وقد أدّى الصلاة مع سموه وكيل إمارة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان ، ومحافظ الرس محمد العساف ، ومساعد مدير شرطة القصيم لشؤون الأمن اللواء أحمد العضيبي ، وقائد معهد طيران القوات البرية بالمنطقة العميد الطيار الركن فهد بن مسحل الثبيتي ، وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين وأقارب الشهيد، وجموعاً من المصلين .

ونقل سمو أمير منطقة القصيم لوالد وذوي الشهيد ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي العهد ، وسمو ولي ولي العهد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله من الشهداء والصالحين.

وأكد سموه أن المصاب مصاب الجميع ، وأن العزاء للوطن كافة قبل أن يكون لأسرة الشهيد ، نظير ما قدمه الشهيد -رحمه الله- من شجاعة وفداء ، تكللت بنيل الشهادة وهو على رأس العمل يؤدي مهامه على أكمل وجه خدمة لدينه ومليكه ودفاعاً عن وطنه وحماية مجتمعه ، مثنياً على المواقف البطولية التي يسطرها رجال الأمن ضد من يعبث بأمن الوطن ، مؤكداً أنهم يقفون سداً منيعاً ضد كل من يحاول المساس بالوطن ومواطنيه.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل : “إن الشهيد استشهد في ميدان العز والشرف ، وهو يؤدي واجبه الذي أؤتمن عليه ، وأفنى حياته في سبيل الحفاظ على أمن الوطن ، وما استشهاده إلا دليل على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه وقيادته الرشيدة ، التي تفتخر بأبنائها وبما يقدمونه من تضحيات في سبيل الدفاع عن أمن هذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعاً”.

وعبر محمد القزلان والد الشهيد من جانبه ، عن تقديره لولاة الأمر ، ولأمير منطقة القصيم على تعازيهم ومواساتهم مما يجسد عمق الروابط بين القيادة والمواطن ، مؤكداً أن استشهاد ابنه شرف وواجب تجاه دينه ومليكه ووطنه