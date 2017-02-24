الأمير سعود بن نايف يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الاثنين القادم

صراحة – خالد الحسين : يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يوم الاثنين القادم انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية ، والمعرض المصاحب له ، والذي سيقام هذا العام تحت عنوان ” يدا بيد للوقاية ” ويستمر 4 أيام و ذلك بمقر مركز معارض الظهران الدولية ( إكسبو) .

و أوضح رئيس اللجان المنظمة للاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني العقيد منصور الدوسري ، أن المعرض الذي يقام هذا العام يشتمل على 50 ركناً توعوياً وتعريفياً يعنى بمستجدات مكافحة الحرائق والإنقاذ ، كما تركز الجهات المشاركة في جهودها على مجال السلامة ، بالإضافة الى التعريف بالخدمات التي يقدمها الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين كما يعرّف المعرض الزوار بآليات الدفاع المدني وتجهيزاته ومعداته ، و يصاحب إقامة المعرض ، ورش تفاعلية للتوعية باشتراطات السلامة وإجراءات الوقاية من الحوادث والمخاطر ذات العلاقة بأعمال الدفاع المدني في المنشآت الاقتصادية والخدمية .

و أشار إلى انه سيشارك في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 50 جهة ، تمثل القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال السلامة ، إلى جانب الجهات التطوعية وعدد من القطاعات العسكرية .