مستشفى راس تنورة بالتعاون مع مستشفى أرامكو في فرضية “حدوث كارثه”



صراحة – فيصل القحطاني : بمشاركة الطاقم الطبي والتمريضي من مستشفى راس تنوره والمراكز الصحية مع مستشفى ارامكو براس تنوره وأنه في يومي الأثنين والثلاثاء الموافق ٢٣-٢٤ جمادى الاول ١٤٣٨هـ تم عمل فرضية” حدوث كارثه” باحد المصانع بالمدينة الصناعية وكيفيه التعامل معها وسرعه نقل المصابين لتلقي الاسعافات والعلاج اللازم مع حدوث اصابات خطيرة ،وساهمت هذه الفرضيه بالتعاون المشترك بين ارامكو والمستشفى العام وكذلك الدفاع المدني لارامكو والحراسات الامنية لرفع الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الكوراث في حال وقوعها لا سمح الله، وبفضل الله تم الانتهاء من الفرضيه خلال ساعه ونصف وبالتعامل مع مايقارب ٣٠ مصاب ونقلهم لتلقي العلاج اللازم بطريقة حية مع كيفية الفرز والاولوية ميدانيا وأيضاً بالمستشفى.