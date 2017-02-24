امانة المدينة تغلق معمل للحلويات لنقص استراطات المبنى و التجهيزات

صراحة – محمد المحسن : قامت امانة المدينة ممثلة ببلدية العيون بحملة خلال الاسبوعين الماضيه ونتج عنها اغلاق معمل للحلويات لنقص استراطات المبنى و التجهيزات ونقص في مستوى النظافة العامة وللعاملين

وتم وجود ثلاثة عمال لايحملون شهادات صحيه وغير ملتزمين بالزي النظامي وقد اتلفت الامانة كميات من المواد الغذائية بسبب انتهاء المنتج بالاضافة الى اشعار خمسة محلات و تغريم اربعة محلات وقد طبقت الامانة الغرامات على جميع المحلات المخالفة حسب لائحة الجزاءات و الغرامات

وحملات امانة المدينة مستمره على جميع المنشآت الصحية والمحلات المخالفه.