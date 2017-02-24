تعليم الدوادمي يستلم المبنى الجديد لمدرسة تحفيظ القرآن الكريم ومدرسة وثيلان الإبتدائية للبنين بوثيلان

صراحة – نواف العايد : استلمت إدارة التعليم بالمحافظة مشروع مبنى مدرسة وثيلان الإبتدائية لتحفيظ القران الكريم وإبتدائية وثيلان للبنين في اليوم الخميس ٢٦ / ٥ / ١٤٣٨ عن طريق اللجنة المشكلة من وكالة المباني بالوزارة برئاسة المهندس عبدالعزيز البليهي وبعضوية مدير المباني ومهندسي إدارة المباني والمشروع عبارة عن مبنى مدرسي مكون من ثلاثة أدوار بنموذج ١٦ فصل دراسي

وقد اوضح المهندس عبدالرحمن بن صنيتان العتيبي مدير إدارة شؤون المباني بأن هذا المشروع من النماذج الحديثه وتم تنفيذه عن طريق شركة بناء الجزيرة بقيمة تجاوزت الستة ملايين ريال بمواصفات حديثه تغطي كافة احتياجات أبنائنا الطلاب لتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومناسبة وتحت إشراف نخبة من المهندسين والاستشاريين من إدارة شؤون المباني وسوف ينتقل لهذا المبنى مدرستي تحفيظ القران وابتدائية وثيلان ، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزاره ممثلة في وكالة المباني في الاستغناء عن المباني المستأجرة