اعلان أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية لوظيفتي فني ومحضر بجامعة أم القرى

صراحة – خالد الحسين : تعلن كلية الصيدلة أسماء المرشحين للمقابلات الشخصية للإعلان رقم 28 إداريون لوظيفتي فني ومحضر مختبر، وهي كما يلي:

أولاً: المتقدمين من الرجال:

المتقدمين لوظيفة فني مختبر – الدرجة السادسة (رجال) – اضغط هنا

المتقدمين لوظيفة محضر مختبر – الدرجة السادسة (رجال) – اضغط هنا

ثانياً: المتقدمات من النساء:

المتقدمات لوظيفة فني مختبر – الدرجة السابعة (نساء) – اضغط هنا

المتقدمات لوظيفة محضر مختبر – الدرجة السابعة (نساء) – اضغط هنا

مواعيد المقابلات الشخصية كما يلي:

جميع المرشحين من الرجال على وظيفتي فني ومحضر مختبر، سيكون موعد المقابلات الشخصية لهم يوم الاثنين 30 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 27 فبراير 2017م، في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر كلية الصيدلة قسم الطلاب بالعابدية (للرجال). المرشحات من النساء على وظيفتي فني ومحضر مختبر من رقم 1 إلى رقم 25، موعد المقابلات الشخصية لهم سيكون يوم الاثنين 30 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 27 فبراير 2017م، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، في مقر كلية الصيدلة قسم الطالبات بالعابدية (نساء). المرشحات من النساء على وظيفتي فني ومحضر مختبر من رقم 26 إلى آخر الكشف، سيكون موعد المقابلات الشخصية لهم يوم الثلاثاء القادم 1 جمادي الثاني 1438هـ الموافق 29 فبراير 2017م في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر كلية الصيدلة قسم الطالبات بالعابدية (نساء)

على جميع المرشحين للمقابلات الشخصية الالتزام بالآتي: