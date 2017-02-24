كأس خادم الحرمين الشريفين: وج يتأهل إلى دور الثمانية بثلاثية في مرمى هجر

صراحة – نواف العايد : تأهل فريق وج إلى دور الثمانية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بفوزه على نظيره هجر 3 ـ 1 اليوم على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالحوية في محافظة الطائف ضمن دور الـ16 للمسابقة .

وكان هجر البادئ بالتسجيل عن طريق محمد المسيند عند الدقيقة 16 وعادل لوج بي فوينا عند الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 ـ 1 .

وفي الشوط الثاني أضاف وج هدفين عن طريق سعيد القرني ونقاء البقمي عند الدقيقتين 66 و 73 , ليتأهل الفريق إلى دور الثمانية ويواجه “حامل اللقب ” الأهلي الذي كسب القادسية في دور الـ16 بنتيجة 3 ـ 1 .