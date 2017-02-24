“نبراس” وجامعة الملك سعود ينظمان ملتقى علمي للوقاية من المخدرات

صراحة – فيصل القحطاني : تنظم أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ممثلة بالمشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس ” والمديرية العامة لمكافحه المخدرات بالتعاون مع مركز التوجيه والارشاد الطلابي في جامعة الملك سعود . الملتقي العلمي للوقاية من المخدرات (نبراس) في البيئات التعليمية ،وذلك يوم بعد غد الأحد ، بمقرجامعة الملك سعود المدينة الجامعية للطالبات -البهو الرئيسي .

وأوضحت مديرة البرامج النسائية بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات هناء بنت عبدالله الفريح أن هذا الملتقي العلمي سيكون على شرف وكيلة شؤون الجامعة للطالبات بالجامعة سعادة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسي .

وذكرت الفريح ان هذا الملتقى يأتي تنفيذاً للخطط المعدة لتفعيل برامج المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” التي تساهم بفاعلية عالية في خدمة المجتمع وتنمية الوعي المجتمعي ،وسيناقش من خلال جلساته العلمية أربع محاور وهي ( النقلة النوعية في برامج التوعية ودور نبراس وسيكون المحور الثاني حول الوقاية الاسرية بينما سيتركز المحور الثالث على خطوات الارشاد والعلاج كما خصص المحور الرابع عن ماهية التطوع ودوره في مشروع نبراس الوطني )

وأشارت الفريح ان هناك معرض توعوي مصاحب على هامش الملتقى يستمر لمدة يومين لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من منسوبات الجامعة والطالبات لزيارته والإطلاع على محتوياته التي تضم صور وإشكال المخدرات وأضرارها بالإضافة إلى للأفلام التوعوية ووسائل التهريب المستخدمة في ترويج المخدرات , مؤكدة ان المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس ” يحظى بإهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – رئيس اللجنة الوطنية وبمبادرة من شركة الصناعات السعودية (سابك).