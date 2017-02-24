كأس فيصل: فوز الفيصلي والجيل والأهلي

صراحة – نواف العايد : أقيمت اليوم ثلاث مباريات ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دوري كأس الأمير فيصل بن فهد وجاءت نتائجها كالتالي:

الفيصلي – هجر ( 1 – 0 )

الوحدة – الجيل ( 2 – 3 )

الأهلي – أحد ( 3 – 0 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الهلال ( 35 نقطة )

2 – القادسية ( 32 نقطة )

3 – الأهلي ( 30 نقطة )

4 – النصر ( 29 نقطة )

5 – الشباب ( 28 نقطة )

6 – الاتحاد ( 24 نقطة )

7 – الجيل ( 22 نقطة )

8 – الفيصلي ( 20 نقطة )

9 – الفتح ( 20 نقطة )

10 – أحد ( 19 نقطة )

11 – الخليج ( 12 نقطة )

12 – الوحدة ( 11 نقطة )

13 – هجر ( 10 نقاط )

14 – التعاون ( 9 نقاط )