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24 فبراير, 2017   2438

إعتماد إرسال وحدة قياس السمع المتنقلة إلى محافظة الدوادمي

2017-02-24_193003

صراحة – فيصل القحطاني : قامت الإدارة العامة للتربية الخاصة مشكورة بإعتماد إرسال وحدة قياس السمع المتنقلة إلى محافظة الدوادمي وذلك لإجراء قياس السمع للطلاب الذين يعانون من ضعف في السمع ومن ثم تسليمهم سماعات تتناسب مع قدراتهم السمعية .

وسيكون ذلك – بإذن الله – من يوم الإثنين 30 / 5 / 1438 ولمدة يومين ابتداء من الساعة السابعة صباحا بمقر مدرسة داورد الثانوية .

ذكر ذلك رئيس قسم التربية الخاصة بالإدارة الأستاذ محمد بن سمير الغبيوي والذي حث أولياء أمور الطلاب الذين يحتاجون إلى هذه الخدمة الحضور في المكان والزمان المحددين وسيتم قياس السمع وصرف سماعات لهم

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