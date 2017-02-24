دوري الناشئين: نتائج مباريات الجولة الرابعة عشر

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية – الاتفاق ( 1 – 0 )
الهلال – هجر ( 1 – 0 )
النصر – عرعر ( 5 – 0 )
الشباب – التعاون ( 0 – 1 )
الرائد – الفتح ( 0 – 0 )
الاتحاد – الأهلي ( 1 – 1 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – النصر ( 37 نقطة )
2 – الاتحاد ( 32 نقطة )
3 – الأهلي ( 32 نقطة )
4 – الهلال ( 30 نقطة )
5 – هجر ( 21 نقطة )
6 – الشباب ( 21 نقطة )
7 – القادسية ( 20 نقطة )
8 – الاتفاق ( 16 نقطة )
9 – الرائد ( 9 نقاط )
10 – الفتح ( 8 نقاط )
11 – التعاون ( 7 نقاط )
12 – عرعر ( 4 نقاط )