دوري الناشئين: نتائج مباريات الجولة الرابعة عشر

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين وجاءت نتائجها كالتالي:

القادسية – الاتفاق ( 1 – 0 )

الهلال – هجر ( 1 – 0 )

النصر – عرعر ( 5 – 0 )

الشباب – التعاون ( 0 – 1 )

الرائد – الفتح ( 0 – 0 )

الاتحاد – الأهلي ( 1 – 1 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – النصر ( 37 نقطة )

2 – الاتحاد ( 32 نقطة )

3 – الأهلي ( 32 نقطة )

4 – الهلال ( 30 نقطة )

5 – هجر ( 21 نقطة )

6 – الشباب ( 21 نقطة )

7 – القادسية ( 20 نقطة )

8 – الاتفاق ( 16 نقطة )

9 – الرائد ( 9 نقاط )

10 – الفتح ( 8 نقاط )

11 – التعاون ( 7 نقاط )

12 – عرعر ( 4 نقاط )