انفجار أربع قنابل قرب خط أنابيب بكركوك شمال العراق

صراحة – وكالات : أفادت مصادر من الأمن وقطاع النفط بأن أربع قنابل انفجرت يوم السبت قرب خط أنابيب صغير من حقل نفطي قريب من مدينة كركوك بشمال العراق.

وقالت المصادر الأمنية ومسؤولون في شركة نفط الشمال المملوكة للدولة إن خط الأنابيب ينقل الخام من حقل باي حسن النفطي إلى محطة لفصل الغاز في كركوك لكن الضخ كان متوقفا وقت الانفجارات لإجراء إصلاحات.

وقال مهندس بترول “انفجرت أربع قنابل قرب خط أنابيب في حقل باي حسن النفطي هذا الصباح مما أشعل حريقا. ويحاول عمال الإطفاء إخماد النيران.”

وقال مصدر أمني كردي إن أحد أفراد قوات الأمن الكردية قتل وأصيب اثنان عندما انفجرت ثلاث قنابل أخرى لدى اقترابهم من موقع الانفجار الأول.