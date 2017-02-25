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25 فبراير, 2017   2944

تركيا تعلن استعدادها للمشاركة في عملية تحرير الرقة

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صراحة – وكالات : أعلن مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، عن استعداد بلاده للمشاركة في عملية تحرير مدينة الرقة وأراضي سوريا كافة، من مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضح الوزير التركي أن أنقرة بحثت خطوات مقبلة في سوريا وفي مدينة الرقة بالتحديد مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا، مضيفا: “بمشاركة الوحدات المحلية والتخطيط الصائب، بإمكاننا تحرير أراضي سوريا من مسلحي “داعش” بسهولة”.

وفي ما يخص استمرار عملية “درع الفرات”، أشار وزير الخارجية التركي إلى ضرورة تحرير مدينة منبج، حيث تنشط وحدات حماية الشعب الكردي، التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا مرتبطا بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وقال: “نتوقع من واشنطن خطوات ترمي إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردي من منبج. وسنخطط لاحقا للعملية على الرقة”.

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