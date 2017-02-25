الشؤون البلدية تدشن غدًا خمس ورش لرفع مستوى أداء الأطباء البيطريين

صراحة – واس : تدشّن وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الشؤون البلدية غداً , أولى الورش التدريبية الخمس التي تستهدف (250) من الأطباء البيطريين ومساعديهم والمراقبين الصحيين العاملين في مجال صحة وتفتيش اللحوم بالأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة على مدى خمسة أسابيع بفندق هوليدي إن في الرياض .

وتهدف الورش التي تأتي ضمن مخرجات دراسة قامت بها إدارة المسالخ بوكالة الوزارة للشؤون البلدية، إلى رفع مستوى أداء الأطباء البيطريين في مجال فحص اللحوم والتعامل

مع الأمراض الوبائية، ورفع كفاءة الأطباء البيطريين في إجراء الاختبارات الضرورية بالمسالخ، وتنمية مهارات الأطباء باستخدام تطبيق الجوال في العمليات التشغيلية بالمسلخ لتغذية قاعدة البيانات بالمعلومات.

وتركز ورش العمل على مناقشة العديد من المحاور ، منها تطبيقات الجوال وأهميتها في رفع كفاءة وتطوير المسالخ، المختبرات وأهميتها في تعزيز كفاءة وتطوير المسالخ، فحص المواشي قبل الذبح وبعده, كما تتضمن الفعاليات تدريباً نظرياً من خلال المحاضرات، وآخر عملي بالمسلخ .