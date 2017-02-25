المجلس الرئاسي الليبي يعلن تشكيل لجنة لمتابعة وقف إطلاق النار بمنطقة أبوسليم

صراحة – واس : أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عن تشكيل لجنة أمنية لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة أبوسليم بالعاصمة طرابلس ولجنة أخرى من وزارة الصحة لمتابعة علاج الجرحى والمصابين وكذلك أخرى لتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمباني وإصلاحها وتعويض الأهالي والمتضررين.

وقال المجلس الرئاسي في بيان أصدره اليوم ، إن “المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته تجاه أمن وسلامة المواطنين الليبيين والوفاء بوعوده بدعم الاستقرار في ليبيا والإلتزام بالمساعدة في معالجة المعضلات الأمنية وملاحقة من يستخدمون العنف ويهددون أرواح المواطنين المدنيين معرقلين بذلك كل توجه لإقرار السلم وإرساء الأمن وإن القرارات مجلس الأمن بشأن هؤلاء وحماية المدنيين واضحة للجميع”.

وأكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أنه سيستمر في عمله لإنهاء كافة مظاهر التسلح الخارجة عن القانون وشرعية حكومة الوفاق الوطني وخروجها من العاصمة وفقًا للترتيبات الأمنية والقرارات السابقة بالخصوص ، كما تعهد المجلس بملاحقة المخالفين لذلك والقبض عليهم لمحاكمتهم أمام القضاء.

وأشار المجلس إلى أن الاتفاق جرى التوصل إليه بين الأطراف المتنازعة برعاية المجلس الرئاسي و الأجهزة التابعة له وادارة العمليات بالحرس الرئاسي و مدير مديرية أمن طرابلس و قادة كتائب طرابلس وأعيان ترهونة وغريان و المجلس الأعلى لأعيان طرابلس.