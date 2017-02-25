وزير الخارجية يصل إلى بغداد في أول زياره له للعراق

صراحة – وكالات : وصل وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، إلى بغداد في زيارة غير معلنة هي الأولى له لهذا البلد، لإجراء محادثات مع قادة البلاد، حسبما أعلن مسؤولون عراقيون.

والتقى الجبير لدى وصوله نظيره إبراهيم الجعفري في وزارة الخارجية، ويلتقي ايضا برئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، بحسب المسؤولين.

وكشف مصدر مطلع عن الملفات التي سيتم تناولها أثناء زيارة الجبير، قائلا إنه سيتم مناقشة تمتين العلاقات السعودية العراقية، وحل الإشكاليات العالقة بين البلدين، خاصة بعد التوتر الذي شهده البلدين بعد طلب العراق تغيير سفير المملكة ثامر السبهان، على خلفية تصريحاته التي وصفت بالطائفية من قبل الأحزاب العراقية.

وقال المصدر إن: “الزيارة ستبحث مسائل تتعلق بأمن المنطقة والإرهاب وقضية سوريا واليمن ومواقف العراق من هذه الملفات والعلاقة مع إيران”.

وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى العراق منذ عام 2003.