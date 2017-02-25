كأس الملك: العدالة والفيصلي أمام الطائي والخليج

صراحة – الرياض ك ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ16 تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
العدالة – الطائي
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
الوقت: 3,35 عصراً
حكم الساحة: ماجد الشمراني
المساعد الأول: محمد جعفر
المساعد الثاني: عادل شراحيلي
الحكم الرابع: قاسم محمد
بطاقة المباراة
الفيصلي – الخليج
الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )
الوقت: 18,40
حكم الساحة: عبدالله النحيت
المساعد الأول: عبدالعزيز الأسمري
المساعد الثاني: حسن النحيت
الحكم الرابع: فهد النواف