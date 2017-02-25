كأس الملك: العدالة والفيصلي أمام الطائي والخليج

صراحة – الرياض ك ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في دور الـ16 تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

العدالة – الطائي

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

الوقت: 3,35 عصراً

حكم الساحة: ماجد الشمراني

المساعد الأول: محمد جعفر

المساعد الثاني: عادل شراحيلي

الحكم الرابع: قاسم محمد

بطاقة المباراة

الفيصلي – الخليج

الملعب: مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية ( المجمعة )

الوقت: 18,40

حكم الساحة: عبدالله النحيت

المساعد الأول: عبدالعزيز الأسمري

المساعد الثاني: حسن النحيت

الحكم الرابع: فهد النواف