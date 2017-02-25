الاتفاق ورضوى يتصدران دوري الصالات

صراحة – الرياض : اختتمت امس مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز لكرة قدم الصالات وذلك بإقامة 6 مواجهات في مختلف صالات مناطق المملكة و جاءت نتائجها على النحو التالي :

(المجموعة الاولى)

تغلب نادي مصدة على نادي النهضة بنتيجة 8/4 ، فيما تفوق نادي الباحة على نادي أبها بنتيجة 6/5، بينما انتصر نادي الاتفاق على نادي العرض 6/3 ليتصدر الاتفاق مجموعته ب6 نقاط .

(المجموعة الثانية)

فاز نادي الشعيب على نادي العلمين بنتيجة 6/4 ، بينما انتصر نادي القادسية على نادي الريان بنتيجة 9/3 ، و اخيراً تفوق نادي رضوى على نادي الجبلين بنتيجة 10/2 وبذلك يتصدر نادي رضوى المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط .

يذكر بان الجولة الثانية شهدت تسجيل عدد 66 هدفاً من أصل 6 مواجهات لعبت يوم امس .