مدير تعليم الجوف يدشن معرض الأمن والسلامة المدرسية

صراحة – الجوف : دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم معرض الأمن والسلامة المدرسية في مدرسة الخامسة والعشرون الابتدائية بسكاكا تحت شعار “سلامتي بيدي داخل مدرستي”، بحضور المدير العام للدفاع المدني بمنطقة الجوف العميد عمر بن عبدالله البيز.

وقال السالم بعد تجوله في المعرض، أن توعية المجتمع بالأمن والسلامة المدرسية من خلال تفعيل المناسبات والمعارض والمشاركات المتنوعة له آثار إيجابية تنعكس على المجتمع، مثمناً الدور الذي يقوم فيه الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي والشئون الصحية بمنطقة الجوف لرفع مستوى الأمن والسلامة في المدارس ضمن الشراكة المجتمعية مع الإدارة.

وأكد السالم أهمية متابعة المدارس لتوفر وسائل السلامة وتطبيق المعايير والاشتراطات المتقدمة في السلامة ومدى جاهزيتها لتلافي الأخطار والسلبيات ومواطن الضعف في حالة وقوع حادث حقيقي.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأستاذ عاطف بن صالح الطالب أن المعرض يهدف إلى نشر ثقافة السلامة داخل البيئة المدرسية وخارجها، كما يهدف إلى نشر الوعي بوسائل السلامة والحماية داخل البيئة المدرسية وتعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون مع الدوائر الحكومية لتنفيذ برامج توعوية ووقائي.

وقدم الطالب شكره إلى مديرة المدرسة الأستاذة خلود بنت خالد الشمري ومنسقة الأمن والسلامة المدرسية بالمدرسة الأستاذة نجلاء بنت زيد الغضبان وكافة منسوبات المدرسة والطالبات المشاركات، وجميع من ساهم في نجاح المعرض.

وفي السياق ذاته، قالت مساعدة مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأستاذة نعيمة بنت علي المزيد بعد حضور المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع للمعرض، أن المشاركات كانت متنوعة وجاذبة تهدف لتوعية الطالبات على مخاطر الحرائق والمخاطر الصحية والكيمائية التي من الممكن أن يتعرضن لها، وكيفية اتخاذ الاجراءات المناسبة لعدم الوقوع بها والتعرف على التطبيق العلمي للإسعافات الأولية.