الطيار الأردني الذي تحطمت طائرته المشاركة مع قوات التحالف يصل إلى عمّان

صراحة – واس : أعربت القوات المسلحة الأردنية عن خالص شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وللقوات المسلحة السعودية على وقفتهم المشرفة ومتابعتهم الحثيثة لكافة أمور الطيار الأردني لدى سقوط طائرته وتقديم جميع الاسعافات والتسهيلات حتى عودته ووصوله إلى الأردن سالماً بحمد الله.

وكان الملازم أول طيار مقاتل عدنان نعيم نباص قد وصل إلى العاصمة الأردنية عمّان صباح اليوم على متن طائرة عسكرية سعودية بعد نجاته من حادث تحطم طائرته المقاتلة من نوع F16 المشاركة مع قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بسبب خلل فني أدى إلى سقوطها في قطاع نجران داخل الأراضي السعودية أمس الجمعة.

وقد كان في استقباله في المطار الملحق العسكري السعودي في عمّان العقيد الركن خالد الربيعان وعدد من مسؤولي سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.