التعليم تطلق 4 معارض للكتاب في الرياض وجده والدمام وتبوك

صراحة – الرياض : تتأهب مدارس التعليم العام (بنين وبنات) لبدء تصفيات المرحلة الأولى لمشروع ” تحدي القراءة العربي” على مستوى المدارس خلال الفترة من 2-12 جمادى الآخرة ، تليها تصفيات المرحلة الثانية على مستوى إدارات التعليم خلال الفترة من 20/6 – 2/7 ، وصولاً لتصفيات المرحلة الثالثة لتحكيم المتأهلين من الطلاب والطالبات على مستوى الوزارة ( المملكة ) خلال الفترة من 26-29 رجب المقبل ، وتتويجهم إلى التصفيات النهائية لمشروع التحدي على مستوى الوطن العربي و التي تقام في دولة الإمارات الشقيقة .

ووفق آخر احصائية للموقع الرسمي لمشروع تحدي القراءة العربي www.arabreadingchallenge.com بلغ المجموع الكلي لطلاب وطالبات المدارس المشاركين من المملكة أكثر من ( 5) ملايين طالب وطالبة ، فيما أظهرت الأرقام الأولية عدد الطلاب والطالبات الذين أدخلت بياناتهم للموقع حتى الآن تجاوز (71) ألف طالب وطالبه ، يمثلون (6737) مدرسة للبنين والبنات موزعة على 46 إدارة تعليمية، بما فيها الإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج.

وبحسب الموقع احتلت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية (بنين ) على نسبة أكثر مدارس الإدارات المشاركة في التحدي بـ (391) مدرسة ، تلتها منطقة تبوك بـ( 258 ) مدرسة ، وتعليم مكة بـ ( 175 ) مدرسة فجازان بـ (115 )مدرسة وعسير بـ( 113) مدرسة وصبيا بـ ( 106 ) مدرسة والرياض ب( ـ79 ) مدرسة والمدينة المنورة ب ( ـ69 ) مدرسة .

وعلى مستوى إدارات التعليم (بنات) حصل تعليم المنطقة الشرقية على أعلى نسبة في مشاركة المدارس في التحدي بـ ( 1050 ) مدرسة تلتها الرياض بـ ( 404 ) مدرسة ثم تبوك بـ ( 395 ) مدرسة فالطائف ب ( ـ386 ) مدرسة ، وجده بـ ( 213 ) مدرسة ومكة المكرمة بـ ( 204 ) والقنفذة بـ( 198 ) مدرسة ، فجازان بـ ( 156 ) مدرسة .

وكانت وزارة التعليم قد اخضعت ( محكمي ومحكمات) المشروع في إدارات التعليم والمدارس المشاركة (بنين وبنات ) لدورات متخصصة في طرق وإجراءات التحكيم ، واعتبرت الوزارة مشروع تحدي القراءة في الوطن العربي من المسابقات المحفزة على تنمية حب القراءة لدى الطلاب والطالبات ، لإبراز جيل جديد متفوق في مجال الاطلاع والقراءة بشغف المعرفة ، مشيدةً بما حققه الطلاب والطالبات من إنجازات للوصول إلى تلخيص (50) كتاباً في جوازات السفر المخصصة أملاً في وصولهم للتصفيات النهائية في مشروع تحدي القراء العربي .

من جهتها كشفت رئيس لجنة مشروع ” تحدي القراءة” بالوزارة مشرفة العموم الأستاذة نوال الجار الله عن تفاعل كافة الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة مع المشروع .

وقالت الجار الله ” أنهينا في المرحلة الماضية ترشيح منسقين ومنسقات عن المدارس من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية في 46 إدارة تعليمية للبنين والبنات وذلك للتسجيل الإلكتروني في الموقع المخصص للمشروع، حيث يقوم كل منسق في المدرسة بتسجيل بيانات مدرسته وعدد الطلاب المشاركين في التحدي” .

وتطرقت الجار الله أن موقع المشروع منح اللجنة إمكانية الدخول لمتابعة مؤشرات التسجيل حسب المدارس وإدارات التعليم ، ورصد مراحل إتمام قراءة الكتب حسب كل جواز ، مشيرة أن عدد المدارس المسجلة في تزايد مستمر ، وأن الاحصائيات المعلنة ليست نهائية .

موضحة أن مشروع مسابقة تحدي القراءة العربي الذي انطلق شهر سبتمبر الماضي يتدرج فيه الطلاب المشاركين عبر خمس مراحل تتضمن كل مرحلة قراءة عشرة كتب يتم تلخيصها في “جوازات التحدي” التي تم توزيعها على المدارس منذ وقت مبكر ، و بعد الانتهاء من القراءة والتلخيص، تبدأ مراحل التصفيات وفق معايير معتمدة.

ونوهت الجار الله بما يجده مشروع تحدي القراءة العربي من اهتمام وتفاعل من منسقي ومنسقات الإدارات التعليمية ، والمدارس في المناطق والمحافظات ، داعية قائدي وقائدات المدارس، لتسجيل مدارسهم ، وحث الطلاب والطالبات على المشاركة في المشروع ، لما يضيفه لهم من قيمة في المعرفة والثقافة ، لافتةً لما حققه المشروع في الدورة السابقة للطلاب والطالبات والمشرفين والمشرفات والمدارس من نجاح وتميز في المنافسة والحضور خلال التصفيات ما قبل النهائية، والتي حازت فيها المملكة على المرتبة الثانية عربياً بعدد المدارس المشاركة بالتحدي ، فيما توج الطالب عصام المحمدي من تعليم جده ، والطالبة مها الجار من تعليم المنطقة الشرقية بلقب (بطل التحدي) على مستوى المملكة بعدما أتما قراءة وتلخيص 50 كتاباً خلال عام دراسي ، مما أدى لتأهلهما للتصفيات النهائية في الإمارات العربية المتحدة .

واختتمت الجار الله تصريحها ذاكرةً أن الوزارة ستقيم ( 4 ) معارض دور نشر في كل من ( الرياض ، وجده ، والدمام ، وتبوك) موجهة للفئات العمرية من 6-19 عاماً ، بمشاركة دور نشر سعودية ، بهدف توفير الكتاب بشكل مستمر أمام الطلاب والطالبات ، ولتشجيع المدارس على زيارة المعارض، سعياً لنشر ثقافة الاطلاع والقراءة ، مبينةً أن وزارة التعليم ستقوم في وقت لاحق بتكريم كافة المشاركين والمشاركات من طلاب وطالبات ومنسقين ومنسقات ، ممن لم يتأهلوا على مستوى إدارات التعليم ، والوزارة، تقديراً لجهودهم التي بذلوها خلال مراحل المسابقة .

إلى ذلك دشّنت مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية بمحافظة الخرج شريفة بنت شعلان القرني برنامج تحدي القراءة العربي ، للتعريف بالبرنامج وتسليط الضوء على الجهود التي قامت بها اللجنة منذ انطلاقة تحدي القراءة العربي لتحفيز أكثر من 75 مدرسة في المحافظة على المشاركة ، كما نظمت الإدارة (ملتقى تحدي القراءة العربي ) تطرقت فيه عضو اللجنة الإعلامية فاطمة العثمان لأهمية الدور الإعلامي في مشروع تحدي القراءة وذكرت بأن رؤية 2030 تدعو إلى بناء شخصية الفرد والتركيز على الأسرة باعتبارها نواة المجتمع ، وتحدثت العثمان عن أنواع الوسائل الإعلامية ودورها في إقامة حملات إعلامية غير تقليدية وتفعيل وسائل التواصل الإجتماعي في المدرسة ( تويتر-انستقرام- سناب شات – مقاطع فيديو وتفعيل المعارض ) من أجل الوصول إلى التأثير في المجتمع وإشاعة ثقافة القراءة في المجتمع .

فيما أكدت مريم العميري عضو لجنة تحدي القراءة أن أول مراحل المشروع هو الإعلان عنه ، والتعريف به على مستوى الإدارات التعليمية وعلى مستوى المدارس وتتمثل المرحلة الثاني في التسجيل في موقع التحدي ولا يعتمد هذا التسجيل إلا بوصول رسالة من الموقع للمدرسة على البريد الإلكتروني المسجل . وتأتي المرحلة الثالثة بتوزيع الجوازات على المدارس وفقاً للأعداد المسجّلة حيث تسلّم كل طالبة 5 جوازات ملونه من قبل مشرفة التحدي في المدرسة ، أما المرحلة الرابعه فهي مرحلة التقييم والتحكيم للطالبات على عدة مستوى المدرسة ، وإدارة التعليم والمملكة وعلى مستوى الوطن العربي في دبي لاختبار بطل أو بطلة التحدي .

وفي محافظة رجال ألمع نظمت إدارة التعليم ورشة لمنسقي مشروع تحدي القراءة والتي تستهدف منسقي المشروع في الميدان ، وأوضح المنسق العام للمشروع محمد آل فايع أن المشروع ينفذ في إدارة التعليم للمرة الأولى ، بهدف تنمية حب الكتاب لدى الأطفال والشباب والتدرب على مهارة التفكير التحليلي الناقد ، مشيراً إلى أن عدد الطلاب والطالبات المشاركين حتى الآن وصل إلى 528 طالب وطالبة في رجال ألمع .

فيما شهد أكثر من 136 مشرفاً تربوياً في تعليم تبوك اللقاء التعريفي الخاص بالمشروع والذي دشنته إدارة التعليم و أستهدف مدارس المدينة .

وفي تعليم القنفذة تمكن الطالب مشعل الفلاحي – أحد المشاركين في مشروع التحدي في دورته الأولى – من تقديم دورة لزملائه الطلاب في ثانوية موسى بن نصير للتعريف بمشروع تحدي القراءة العربي في نسخته الثانية ، إذ يتوقع مشاركة أكثر من (400) طالب وطالبة من تعليم القنفذة .

يذكر أن مشروع تحدي القراءة في الوطن العربي يهدف لخلق تحدي لتنمية حب القراءة لدى جيل الأطفال والشباب في العالم العربي لتوسيع مداركهم وتنمية مهارات التفكير التحليلي والنقد والتعبير ، وتعزيز قيم التسامح والانفتاح الفكري والثقافي ، وتعريفهم بأفكار الكتاب والمفكرين ، والفلاسفة ، بخلفياتهم المتنوعة وتجاربهم الواسعة ، في عدة مجالات ثقافية وعلمية ، كما يفتح التحدي الباب أمام المؤسسات التعليمية والأسر العربية للمساهمة في تأدية دور محوري في تغيير واقع القراءة وغرس حبها في الأجيال القادمة .