الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة ينفذ حملات تفتيشية على شركات المصاعد

صراحة – مكة : أنهت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة حملتها الثالثة والتي تركزت على الكشف على مؤسسات وشركات المصاعد بما في ذلك المشاريع الريادية بمشاركة فاعلة من وزارة التجارة والاستثمار ومهندسين مختصين في مجال المصاعد .

حيث تم الوقوف على 41 مؤسسة وشركة مختصة بتوريد وتركيب وصيانة للمصاعد جرى إغلاق(4) مؤسسات وتم ضبط مخالفات بحق(14) مؤسسة في حين تم أخذ تحرير(23) تعهد لتصحيح بعض الملاحظات المرصودة .

وأوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة العقيد علي بن خضران المنتشري أن الهدف من تنفيذ هذه الحملات الوقوف والمتابعة لأداء شركات ومؤسسات المصاعد لتحسين الخدمات المقدمة منها ورفع جانب السلامة العامة بها وتدابيرها الوقائية حفاظا على سلامة الأرواح.