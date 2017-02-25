رئيس الوزراء العراقي يستقبل وزير الخارجية

صراحة – واس :استقبل دولة رئيس وزراء جمهورية العراق حيدر العبادي، بمكتبه في بغداد اليوم، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير الذي وصل إلى العراق اليوم في زيارة رسمية.

وتم خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاستقبال حضر معالي وزير الخارجية حفل الغداء الذي أقامه دولة رئيس الوزراء لمعالي الوزير والوفد المرافق له.

هذا وقد التقى معالي وزير الخارجية بنظيره العراقي إبراهيم الجعفري في مكتب معاليه بمقر وزارة الخارجية العراقية.

وعقب اللقاء عبر معالي الوزير الجبير عن سعادته بزيارة العراق لأول مرة، مؤكداً أن الروابط التي تجمع البلدين كثيرة، ومشدداً على أن المملكة تقف على مسافة واحدة من المكونات العراقية، كما وصف معاليه لقاءه بدولة رئيس الوزراء بالإيجابي والمثمر، وهنأ معاليه جمهورية العراق على الانجازات التي حققتها في مواجهة الإرهاب، مؤكداً على رغبة البلدين في القضاء على آفة الإرهاب.

من جهته رحب الوزير الجعفري بمعالي الوزير وعبر عن أمله في أن تكون خطوة دفع ودعم لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

ويضم الوفد المرافق لمعالي وزير الخارجية كلاً من مدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، والقائم بالأعمال في سفارة خادم الخرمين الشريفين لدى العراق الأستاذ عبدالعزيز الشمري، والمستشار بوزارة الخارجية الأستاذ ماجد العبدان.