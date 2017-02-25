إطلاق مبادرة خفض معدلات السمنة لدى طالبات تعليم المنطقة الشرقية

صراحة – الدمام : أطلقت الإدارة العامة للتعليم والشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية أمس الأول مبادرة خفض معدلات السمنة لدى طالبات تعليم المنطقة الشرقية بحضور المساعد للشؤون الصحية بصحة الشرقية الدكتورة خلود مغربل ومديرة إدارة الصحة المدرسية بتعليم الشرقية الدكتورة سارة الشمري وعدد من طبيبات الدراسات العليا بقسم طب الأسرة وذلك في المتوسطة الثانية عشر بالدمام.

واستهل البرنامج بعرض من تقديم المتوسطة الثانية عشر بالدمام تضمن لأهم البرامج التي تساهم في المحافظة على الوزن ثم معلومات عن التغذية السليمة تلا ذلك عرض لفيديو توعوي عن المشاكل التي تظهر بسبب السمنة وأهم الخطوات للوقاية منها كما قدمت طبيبات الدراسات العليا ( طب الأسرة ) محاضرات توعوية لطالبات المدرسة حول ( إدمان التكنولوجيا ، التغذية ) وعلاقتهم بالسمنة .

وأكدت مساعد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتورة خلود مغربل بأن تدشين برنامج مكافحة السمنة جاء بشراكة رائعة وفعّالة بين المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية،والإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية للتوعية بأضرار السمنة في مدارس المنطقة والتي تنفذ على عدة مراحل ، مشيرةً إلى إن هذه المبادرة المهمة تأتي للحد من انتشار السمنة والتي تنعكس إيجابا للحد من الإصابة بعدد من الأمراض غير السارية، وخفض معدلات انتشار السمنة لدى الطالبات إضافة إلى تحسين النمط الغذائي للطلاب والطالبات وتوفير الخدمات الوقائية والعلاجية للمصابين بالسمنة من الطلاب والطالبات،وهو ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تعتمد على سواعد جيل من الأصحاء لبناء الوطن الغالي .

فيما بينت مديرة إدارة الصحة المدرسية بتعليم الشرقية الدكتورة سارة الشمري أن المبادرة يتم تطبيقها في عدد المدارس المشاركة بالمبادرة على مستوى المملكة 1000 مدرسة،نصيب المنطقة الشرقية منها 301 مدرسة للبنين والبنات ، منها 132 مدرسة ابتدائية و100 بالمرحلة المتوسطة و71 بالمرحلة الثانوية عبر برنامج متكامل ومتخصص،كما سيتم خلاله توزيع وجبات غذائية صحية بهدف توعية الطلاب والطالبات بالقيمة الغذائية التي تفيد الجسم ولا تحدث لديه الضرر ومن ذلك مواجهة السمنة .