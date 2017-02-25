جامعة طيبة تؤهل طالبتين للفوز بجائزة على مستوى الجامعات السعودية

صراحة – الرياض : شارك مركز الموهبة والتميز والإبداع التابع لمنظومة الابتكار وريادة الإعمال بجامعة طيبة بالمدينة المنورة بمشروع “أسورة الأمان جمال وأمان” للطالبة صالحة القرني وشقيقتها شروق القرني والفائز على مستوى الجامعات بالمملكة،وذلك ضمن معرض الجامعات المنتجة الذي أختتم مؤخراً بمدينة الرياض.

وتتكون فكرة المشروع من أسورة متصلة بتطبيق على جهاز الجوال ليخدم الأم العاملة و ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة فئة الصم والبكم, بالإضافة إلى القدرة على تحديد الموقع ومعرفه الحالة الصحية للطفل ووجود خاصية بصمة ناطقه موجهه للطفل.

وقال معالي مدير الجامعة الدكتور عبد العزيز السراني أن مركز الموهبة والإبداع والتميز يخطو خطوات رائدة وموفقة وفعالة لنشر ثقافة المعرفة والابتكار في المجتمع لتكون جامعة طيبة مصدر ثراء علمي واقتصادي للوطن بهدف تعزيز وتطوير الخبرات وإخراج الابتكارات الواعدة.

من جانبه أشار المشرف على مركز الموهبة والإبداع والتميز الدكتور سعيد المعلوي إلى أهمية تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع بين طلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة كعنصر أساسي ضمن منظومة الابتكار والتي تسعى لتسخير المعرفة لخدمة التنمية والاقتصاد الوطني، والمشاركة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمملكة تحقيق شراكة فاعلة ومستدامة بين الجامعة والقطاعات العامة والخاصة.

وأفادت مساعدة المشرف على مركز الموهبة والإبداع والتميز الدكتورة فاطمة جبران أن احتضان الطالبات المتميزات ودعمهن يعتبر رافد مهم من روافد الإنتاج ,مشيرة إلى أن تطبيق الابتكار ونقل تقنيته لسوق العمل يسهم في دفع عجلة التطوير والإنتاج ونقل فكرة لأكبر شريحة من المستفيدين لتنمية الاقتصاد المبني على المعرفة بالمملكة.