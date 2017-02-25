المنتخب السعودي للدراجات يشارك في بطولة آسيا بالبحرين

صراحة – واس : يشارك المنتخب السعودي في منافسات بطولة آسيا للدراجات الهوائية على الطرق ” البحرين 2017 ” المقامة حالياً في المنامة وتسمر حتى 2 مارس 2017 م ، بمشاركة أكثر من 360 دراج يمثلون 28 منتخباً على مستوى آسيا .

ويمثل المملكة في هذا المحفل الآسيوي 11 دراج بقيادة المدرب الوطني مضحي الدوسري هم : سلطان عسيري ، وعلي جساس ، وحسن الجمعة ، وأحمد البشري ، ويوسف اليوسف ، وأحمد الحسن ، ومصطفى الربيع ، وحسن الحبيب ، و حسن البراهيم ، وعبدالعزيز الخويتم ، ومحمد المشيخص.

حيث يبدأ منافسة الأخضر السعودي في البطولة الآسيوية صباح غداً بسباق فردي ضد الساعة لمسافة 25 كيلو متراً ويمثل المنتخب الدراج يوسف اليوسف .

من جانبه أكد إداري المنتخب السعودي معد البليهد ، أن دراجو الأخضر السعودي يسعون دائماً للظهور المشرف في كافة المشاركات الخارجية ، مشيراً أن البطولة ستحظى بمشاركة نخبة من الدراجين المميزين على مستوى آسيا ، مقدماً شكره للجنة التنظيمية للبطولة والاتحاد البحريني للدراجات على حسن الاستقبال والتنظيم الغير مستغرب على الأشقاء في مملكة البحرين .