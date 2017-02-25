“العمل” تعاقب مستشفى في الأحساء بعد رفضه تعيين سعودي

صراحة _ نايف الزهراني :

استجابت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبلاغ مواطن عن مستشفى بالاحساء رفضت تعيينه لانه سعودى ، وردت عبر متحدثها الرسمي خالد أبا الخيل.

وأوضح أبا الخيل في تغريدةٍ له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): المستشفى مخالف للنظام، وقد تم تطبيق العقوبات والغرامات بحقه في وقتٍ سابق، ووضعه تحت المتابعة.

وكان مواطن قد قدم بلاغًا إلى حساب أبا الخيل، موضحًا أن المستشفى المقصود هو مستشفى الموسى في الأحساء، داعيًا وزارة العمل إلى اتخاذ اللازم، وردّ عليه أبا الخيل قائلًا: شكرًا جزيلًا.. سيتم اتخاذ الإجراء اللازم.