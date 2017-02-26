إصابة 28 شخصا بحادث دهس في نيو أورليانز الأمريكية

صراحة – وكالات : أصيب 28 شخصا على الأقل، بينهم 12 في حالة حرجة، الأحد 26 فبراير/شباط، بحادث دهس سيارة حشدا في مهرجان ماردي جرا في نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأمريكية.

وقال قائد شرطة المدينة، مايكل هاريسون: “قام المشتبه به، الذي يبدو أنه كان مخمورا، بالاصطدام بسيارتين قبل الاتجاه نحو الحشد”. وقد تم نقل المصابين، الذين كان بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، إلى المستشفى.

وأشار هاريسون إلى أن الدلائل الأولى للحادث لا تدل على صلته بعمل إرهابي.

وقال شهود عيان إن شاحنة رمادية اللون اصطدمت بعدة سيارات قبل أن تتجه نحو الحشد الذي كان يشاهد العرض.

ويأتي الحادث عقب حادث آخر بألمانيا أسفر عن مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بجروح في هايدلبرغ جنوب غربي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة الألمانية، في بيان أنها أطلقت الرصاص على رجل بعد أن دهس بسيارته مجموعة من الأشخاص في مدينة هايدلبرغ.

وأوضح البيان أن المشتبه به في الحادث خرج من السيارة عقب دهس المارة أمام مخبر وسط المدينة، ومعه سكين، الأمر الذي دفع رجال الشرطة إلى ملاحقته وإطلاق الرصاص عليه، ما أدى لإصابته بجروح خطيرة.