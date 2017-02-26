إدارة “تعليم الجوف” تكون فريقاً إعلامياً من الطلاب

صراحة – الجوف : أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم أهمية إكساب الطلاب والطالبات المهارات الكافية في المجال الإعلامي.

وعوّل السالم خلال استقباله الفريق الإعلامي من طلاب المدارس “إعلاميو المستقبل” الذي شكلته إدارة الإعلام التربوي، بأن يساهم الفريق الإعلامي من الطلاب والطالبات بفتح المجال لهم لنشر مواهبهم وقدراتهم الإعلامية، باعتبارهم الواجهة الحقيقية للإدارة.

وأضاف: “نحن واثقون من قدرات ابنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، وهذا البرنامج بالتأكيد يعتبر مهارة لهم بالمستقبل وسيكون مساعد لهم إذا أرادوا أن يكملوا مشوارهم الإعلامي”.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام التربوي الأستاذ عبدالعزيز بن سعود النبط أن الهدف من البرنامج هو إبراز الطلاب والطالبات المتميزين في المجال الإعلامي وإكسابهم المهارات الكافية، وإشراكهم ببرامج ومناسبات واحتفالات الإدارة، معتبراً العمل الميداني الأهم في إكسابهم الخبرة والمهارة في المجال الإعلامي.

وأضاف ستقدم إدارة الإعلام التربوي بالتعاون مع الإدارات المعنية لأعضاء الفريق الإعلامي من الطلاب والطالبات دورات إعلامية متقدمة في التحرير والمقابلة والتصوير الصحافي.

حضر الاستقبال مشرف الإعلام التربوي الأستاذ عقلاء بن رخاء الحسيب ومشرف الاستديو التعليمي الأستاذ محمد بن هازع الرويلي، وأعضاء فريق “إعلاميو المستقبل” وهم: باسل بن صالح العقيل من مدرسة التحكيم المتوسطة بدومة الجندل، صعفق بن منصور المطيري من مدرسة منارة الأنجال الابتدائية بقارا، عبدالكريم بن نواف السالم من مدرسة التحكيم المتوسطة بدومة الجندل، عبدالعزيز بن خالد الشمري من مدرسة الأمير بدر بن عبدالعزيز الثانوية بسكاكا، عبدالعزيز بن كريم البراهيم من مدرسة الأمير بدر بن عبدالعزيز الثانوية بسكاكا، محمد بن مخلف العنزي من مدرسة الأمير فهد بن بدر الثانوية بسكاكا، مشعل بن بشير الجبل من مدرسة الأمير فهد بن بدر الثانوية بسكاكا، أسيد بن أسامة اللاحم من مدرسة العمرية المتوسطة.