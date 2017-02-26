مؤسسة النقد تلزم شركات التأمين تقديم التأمين الإلزامي دون تمييز بسبب السن

صراحة – الرياض : أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن على كافة شركات التأمين الحاصلة على موافقة المؤسسة على تقديم منتج التأمين الإلزامي على المركبات، أن عليها تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية طالما أن السائق يحمل رخصة سياقة سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمرور. وفي حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم عرض سعر لأحد طالبي هذه التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يشرح بوضوح مبررات وأسباب رفض تقديمها ويجب ألا يكون الرفض بسبب أي قيود لها علاقة بكبر أو صغر سن السائق.

كما أكدت مؤسسة النقد أن على كافة شركات التأمين الحاصلة على موافقة من المؤسسة على تقديم منتج تأمين السفر، أن عليها تقديم عروض أسعار عادلة مبنية على قواعد الاكتتاب والأسس الفنية لجميع من يتقدم إليها طالباً هذه التغطية التأمينية. وفي حال ما إذا قررت الشركة عدم تقديم التغطية التأمينية، فإنه يتعين عليها تزويد مقدم الطلب بخطاب يتضمن مبررات وأسباب رفض تقديم التغطية التأمينية بشكل مفصل وواضح وألا يكون سبب الرفض كبر سن طالب التغطية.

وأوضحت المؤسسة أنها ستتخذ كافة الإجراءات لضمان حصول طالبي التغطيات التأمينية على الخدمات المطلوبة بأسعار عادلة، استناداً إلى المادة (السادسة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التي نصت على أنه “يجب أن يكون لدى الشركة أسباب مقنعة لعدم قبول التأمين أو إلغائه أو عدم تجديده، ولا يعد قرار الشركات الأخرى لوحده سبباً مقنعاً لذلك، كما يجب على الشركة التصرف مع عملائها بطريقة عادلة وعدم التمييز بينهم”.