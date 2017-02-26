جامعة الملك سعود تفتح باب الترشيح لبعض المناصب القيادية بالجامعة

صراحة – الرياض : أعلنت اللجنة الاستشارية لاختيار عمداء الكليات والمعاهد بجامعة الملك سعود، وبناء على توجيه معالي مدير جامعة، عن فتحها باب القبول للترشيح لمنصب عميد كلية العلوم ، وعميد كلية السياحة والآثار ، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية ، وعميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني ،، وذلك عن طريق التجديد للعميد الحالي أو التعويض عنه ، وكذلك تقييم العميد الحالي والذي سوف تنتهي فترة عمادته، وذلك عن طريق الرابط التالي والموجود في موقع اللجنة الالكتروني

https://eservices.ksu.edu.sa/DeansSelection

ذكر ذلك أمين سر اللجنة الأستاذ نجيب الغريري ،، وأشار إلى أن الجامعة تسعى إلى اختيار الأفضل لهذه المناصب القيادية . وتود اللجنة تنبيه من يحق لهم الترشيح حسب تنظيم إجراءات اختيار وترشيح عمداء الكليات والمعاهد في جامعة الملك سعود الإطلاع على السمات المتوقعة في المرشحين لمنصب عميد للكليات والمعاهد في جامعة الملك سعود وأنظمة وإجراءات اختيار وترشيح عمداء الكليات وإرسال ترشيحاتهم على الرابط المشار إليه أعلاه ، حيث يقفل باب الترشيح بنهاية يوم السبت 26/6/1438هـ الموافق 25/3/2017م.

وبهذهِ المناسبة دعت اللجنة وكلاء ورؤساء الأقسام وجميع أعضاء هيئة التدريس في الكليات المعلن عنها ، للمشاركة في تقييم أداء عميد كليتهم عن طريق نموذج التقييم الخاص بذلك،علماً أن التقييم متاح حتى يوم السبت 26/6/1438هـ .

ويتطلب الدخول إلى هذه الصفحة استخدام البريد الالكتروني الخاص بنطاق الجامعة @ksu.edu.sa وكلمة السر المرتبطة به . حيث تقتصر صلاحية التقييم على وكلاء الكلية ، ورؤساء الأقسام ، وأعضاء هيئة التدريس في الكلية المعنية . وتود اللجنة أن تؤكد للجميع بأن البيانات التي يتضمنها هذا التقييم سيتم التعامل معها بمنتهى السرية، ولن تستخدم إلا في إجراءات المفاضلة بين المرشحين لعمادة الكلية .