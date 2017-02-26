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26 فبراير, 2017   3542

حالة الطقس: سماء غائمة على شرق ووسط المملكة وتوقعات بهطول أمطار

حالة الطقس 6

صراحة – واس :توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جنوب الرياض، والشرقية، ونجران والأجزاء الشرقية من مرتفعات عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وسماء غائمة إلى غائمة جزئياً على شرق ووسط المملكة يتوقع أن تهطل منها أمطار متفرقة على الأجزاء الجنوبية منها. في حين تكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة .

 

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