أمير القصيم يشيد بمهرجان ربيع بريدة ويشكر أمانة القصيم

صراحة-القصيم:أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بالبرامج الترفيهية والثقافية التي نفذتها أمانة منطقة القصيم ضمن أنشطة مهرجان ربيع بريدة خلال فترة إجازة منتصف العام ، وقدم سموه شكره عبر خطاب موجه لأمين منطقة القصيم بالنيابة مشيداً بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

من جهته ثمن أمين منطقة القصيم بالنيابة المهندس عبدالعزيز بن محمد المهوس دعم سموه المتواصل لبرامج ومشاريع أمانة منطقة القصيم مشيراً بأن هذه النجاحات التي تحققها المنطقة تأتي بفضل الله ثم بفضل الدعم والتشجيع المتواصل من سموه الكريم على مختلف الأنشطة والمجالات.