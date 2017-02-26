الحملة الوطنية السعودية تتكفل بإجراء عملية جراحية لإزالة ورم سرطاني للاجىء سوري

صراحة-الرياض:تكفلت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين عبر مكتبها في لبنان بكافة نفقات علاج اللاجئ السوري محمد فوزي دندل والذي يعاني من وجود ورم سرطاني في حنجرته وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض ورفض عدة مشافي استقباله لعدم وجود المال الكافي لدفع تكاليف العلاج .

وأوضح نجل المريض سليم دندن أن الأطباء أخبروه بأن والده يحتاج إلى عملية استئصال للورم السرطاني من حنجرته بأسرع وقت ممكن بسبب تدهور الحالة المرضية له بالإضافة للوضع الصحي السيء الذي يعاني منه .

وأضاف أن الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء السوريين ومنذ اللحظة الأولى لمعرفتها بالحالة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج والتكفل بكامل النفقات اللازمة في إحدى المستشفيات بمنطقة طرابلس .

من جهته أوضح مدير الحملة الوطنية السعودية في لبنان وليد الجلال أن الحملة الوطنية اطمأنت على حالة المريض وأنه سيتم العمل على متابعة حالته للتأكد من نجاح العملية بشكل تام ، مبينًا أن الحملة الوطنية السعودية وضمن رسالتها الإنسانية تهتم بمثل هذه الحالات خصوصاً ذوي الحالات المادية الصعبة.

بدوره أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أن الحملة السعودية تعتبر واحدة من أهم المنظمات الإغاثية التي تدعم الأشقاء السوريين بكافة المحاور الإغاثية منذ بداية الأزمة السورية ، مضيفاً أن الحملة الوطنية السعودية تسعى دائماً لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للأشقاء النازحين واللاجئين السوريين في أماكن تواجدهم لينعموا بحاله صحيه جيده.