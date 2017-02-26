أمانة المدينة المنورة تزيل عدد من التعديات وتطيح بمستودع مخالف للمواد الغذائية

صراحة-المدينة المنورة:قامت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في بلدية البيداء بإزالة عدد من التعديات على الأراضي الحكومية .

و ذكر رئيس بلدية البيداء المهندس ماجد القرافي أنه تم إزالة التعديات على مساحة تجاوزت 11 ألف متر مربع .

من جانب آخر ضبطت الفرق الرقابية التابعة لوكالة الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة مستودعاً للمواد الغذائية مخالف للاشتراطات الصحية والنظامية داخل مزرعة بالمدينة المنورة .

و أهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين بتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على مركز طوارئ الأمانة (940) مؤكدة سرعة التفاعل مع البلاغات التي يتم تلقيها والتعامل معها وفق ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺠﺰاءات ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ.