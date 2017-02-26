وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تُطلق روزنامة أنشطتها الطلابية

صراحة-وادى الدواسر:أطلق وكيل جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بوادي الدواسر والسليل الدكتور عبدالله بن محمد الصقر اليوم, برامج وكالة عمادة شؤون الطلاب ووكالة عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، التي تتضمن روزنامة من البرامج والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية والتدريبية والرحلات والزيارات والأنشطة المجتمعية والمسابقات.

وأفاد الدكتور الصقر أن تلك الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة تأتي إدراكا من الوكالة لأهمية تلك الأنشطة في إعداد الطالب ثقافيا واجتماعيا ورياضيا وتوجيهه لتحقيق شخصيته المتوازنة، وتعريفه بالمزيد عن وطنه، وصقل طاقاته ومهاراته واستثمارها فيما ينفع، واكتشاف المواهب وإبرازها وتطويرها، وإكساب الطلاب معارف ومهارات إضافية تعينهم في الحياة المستقبلية، بالإضافة إلى الترويح والإفادة واستغلال الأوقات فيما ينفع، وتقوية العلاقات الاجتماعية بين الطلاب .

وعن أبرز تلك الفعاليات والمناشط أبان الصقر, أن الخطة تتضمن مسابقات في حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، ومسابقات في الخطابة والإلقاء والرسم والقصة القصيرة والأفلام الوثائقية، ومسابقات إلكترونية، وبطولات رياضية في الكرة الطائرة والقدم، وتنس الطاولة، وبرنامج خاص بالمشي، وبرامج تدريبية عن المهارة وسر النجاح، وريادة الأعمال، كما تتضمن رحلات وزيارات داخل وخارج المحافظة .