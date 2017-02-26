القبض على عصابة السرقات بالقصيم

صراحة-القصيم:

أسهم التنسيق الأمني بين شرطة محافظة الأسياح ومخفري شرطة مدرج وأبا الورود في كشف تشكيلٍ عصابي تورط أفراده بإرتكاب حوادث سرقاتٍ مختلفة لعددٍ من المنازل والإستراحات والمزارع والمركبات والمحال التجارية ..

ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني فقد بلغ عدد أفراد هذا التشكيل ستة متهمين ، جميعهم سعوديي الجنسية عدا متهمٌ واحد من القبائل النازحة ..

مشيراً إلى أن فريق تحقيقٍ خاص وجه به سعادة مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب أسهم في الكشف عن المتهمين والقبض عليهم ووضع حدٍ لنشاطهم الإجرامي ..

موضحاً بأن المسروقات شملت مبالغ مالية ومركبات ومواشي وبندقياتٍ وبطارياتٍ كهربائية ودراجاتٍ نارية وأخشابٍ وإطاراتٍ واسطوانات غاز وأجهزةِ تلفازٍ واتصال ..

حيث أقروا عند التحقيق معهم بمسئوليتهم اتجاه تلك السرقات والتي بلغت ٢٩ حادثة وتراوحت مواقعها مابين مدينة بريدة ومحافظتي الأسياح والشماسية ومركزي مدرج وأبا الورود ..

مضيفاً بأنه تم العثور على بعض مسروقاتهم داخل إستراحةٍ خاصة استغلها المتهمون لهذا الغرض ..

ليجري استكمال الإجراءات اللازمة لهم وإيداعهم التوقيف وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لإستكمال إجراءات التحقيق اللازمة لهم بحسب الإختصاص ..