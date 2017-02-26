إنتاج الذهب في استراليا يسجل في 2016 أعلى مستوى منذ 1999

صراحة-وكالات:أظهر مسح صدر يوم الأحد أن إنتاج استراليا من الذهب سجل أعلى مستوى في 17 عاما عند 298 طنا في 2016 إذ شجع ارتفاع أسعار الذهب شركات التعدين على زيادة الإنتاج.

وذكر مسح لسوربيتون اسوشيتس لاستشارات التعدين في استراليا أن زيادة الإنتاج ترجع إلى أسعار الذهب المرتفعة عالميا وأسعار الصرف المواتية معظم العام والتي عززت الأسعار للمنتجين المحليين.

وقالت ساندرا كلوز مديرة سوربيتون “شجع ذلك على إعادة تطوير مناطق مناجم قديمة وتجديد مصانع غير مستغلة ومن ثم زيادة إنتاج استراليا.”

وقالت كلوز إن استراليا سجلت إنتاجا قياسيا في عام 1997 بلغ 314 طنا.

وساهم ضعف العملة الاسترالية أمام الدولار الأمريكي في رفع السعر المحلي للذهب إلى 1856.48 دولار استرالي للأوقية في يونيو حزيران بحسب بيانات رويترز.

ومنذ ذلك الحين نزل السعر إلى 1623 دولارا استراليا مقارنة مع نحو 1250 دولارا أمريكيا ولكن يظل مرتفعا بما يسمح لشركات التعدين بتسجيل أرباح قوية.