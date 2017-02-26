بنك الدم بالمدينة يوفر أكثر من ٣٣٠٠٠ ألف وحدة دم

صراحة-الرياض:قالت الصحة أن بنك الدم المركزي التابع للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة وفّر خلال العام الماضي 33146 وحدة دم تم فصلها والإستفادة منها من خلال عمليات التبرع التي إستفاد منها 72000 ألف مريض بمنطقة المدينة المنورة، فيما بلغ عدد فحوصات الزواج التي أجراها المختبر 14664 تضمنت فحص الأمراض الوراثية للدم والأمراض المعدية للكبد الوبائي ( ب ، ج ) وكذلك مرض نقص المناعة المكتسبة.

كما نفذت إدارة المختبرات وبنوك الدم بالمدينة 25 حملة تبرع بمختلف القطاعات الحكومية وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي في توعية المجتمع بأهمية التبرع مما ضاعف الطاقة الإنتاجية لبنك الدم بالمنطقة.