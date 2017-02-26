بالصور .. الإطاحة بـ 35 باكستانياً أقاموا حفلاً للشواذ في الرياض

صراحة – محمد المحسن : صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه استمرارا لجهود شرطة المنطقة في مكافحة الجرائم كافة فقد رصدت إدارة الضبط الميداني قيام مجموعة من الوافدين باكستانيي الجنسية باقامة حفل للشواذ جنسياً داخل احدى الاستراحات جنوب العاصمة الرياض .

اثر ذلك قامت إدارة إدارة الضبط الميداني بوضع الموقع تحت المراقبة المستمرة ، ورصد مجموعة من الرجال يدخلون الاستراحة وهم يضعون مساحيق التجميل متشبهين بالنساء ، و بفضل من الله تعالى تمكنت القوة من ضبط (35) شخصا بداخلها بعد مقاومة محاولين التخلص مما بحوزتهم من ملابس نسائية وحلي ذهبية ( لم ينتج عنها اصابات لرجال الأمن ) .

تم التحفظ عليهم جميعا ، وتحريز المضبوطات واحالتهم لمركز شرطة العزيزية واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .